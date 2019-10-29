كليب السلطان يعرض محمد رمضان للانتقاد والسخرية

القاهرة(صدى):

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، للانتقاد والسخرية من قبل الجمهور عقب إطلاق الكليب الجديد الخاص به الذي حمل اسم ” السلطان “؛ ليواجه انتقادات عريضة بسبب الملابس والإكسسوارات التي ارتداها به.

ومن جانبه، كشف حسام الحسيني، مخرج كليب “السلطان” ، عن غضبه إزاء الانتقادات التي طالت الكليب موضحًا أنَّ الجمهور يظل يبحث عن أي ثغرة أو خطأ في أي كليب يقوم بطرحه مع محمد رمضان بغرض انتقاده.

وصرح حسام الحسيني: ” الجمهور بقى مفكر الكليبات فيلم سينما أو عمل درامي لرمضان هيتصيدوا أخطاؤه، محمد رمضان ارتدى ما رأيناه مناسبًا لفكرة الكليب “؛ لافتًا إلى أنَّ فكرة الأغنية تدور حول “السلطان”، وهذا له ظهور خاص وارتداء مقتنيات وملابس معينة للظهور بها.

وأوضح ” الحسيني ” أن لهذا كان لا بدَّ من المزج بين الماضي والحاضر للظهور في زمن معين؛ مضيفًا: ” إنَّ الهدف من وراء هذا الكليب هو إدخال المشاهد والمستمع في حالةٍ معينة تتوافق مع الجو العام للأغنية.. أي انتقاداتٍ واردة ولكننا نعمل بأقصى جهد لتحقيق طموحات الجمهور ” .