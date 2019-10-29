«المغامسي» يعلق على رعاية والدة سمو ولي العهد لحفل تخريج خاتمات كتاب الله

علي القحطاني(صدى):

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة صالح المغامسي؛ على رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله.

وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين ووالدة سمو ولي العهد لـ حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله، هو المنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.. كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو ” .

يُذكر أن حرم خادم الحرمين الشريفين ووالدة سمو ولي العهد الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، كانت قد رعت أمس الإثنين، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1440هـ، الذي نظّمته جمعية تحفيظ القرآن بالرياض ” مكنون ” .