رابطة العالم الإسلامي تعلق على مقتل البغدادي

مكة المكرمة(صدى):

علقت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، على مقتَل زعيم تنظيم “داعِش ” الإرهابي أبوبكر البغدادي، مؤكدة نهاية متوقعة للمتورطين في الأعمال الإرهابية، وعملية نوعية في محاربة الإرهاب.

وأطلقت الرابطة تحذيراتها من محاولة التنظيم الإرهابي تعويض خسارته الكبيرة عبر تكثيف الطرح الفكري التضليلي، والسعي للتغرير بمزيد من المستهدفين، من منطلق أن التنظيم لم يقم على كيان عسكري، وإنما على أفكار جرى التضليل بها ونسبتها زوراً وكذباً للإسلام.

وشددت على التزامها بالاستمرار في التصدي للأفكار المتطرفة من خلال مبادراتها وبرامجها، وعبر هيئاتها ومجامعها العالمية، بواسطة المشاركات الفاعلة لأعضائها من آلاف العلماء والمفكرين حول العالم.