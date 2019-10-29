ملحن يصف إليسا بـ «السفاحة» لتأييدها الاحتجاجات اللبنانية
فتح الملحن اللبناني سمير صفير المعروف بتأييده لسلطات بلاده، النار على مواطنته الفنانة اللبنانية إليسا؛ بعد مشاركتها في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
وشبه ” صفير ” الفنانة إليسا بـ « روبسبيار » الثورة، وهو زعيم فرنسي اشتهر بأنه «سفاح»، إذ أمر بقتل 6 آلاف من الثوار، وأعدم لإنهاء إجرامه.
أثارت هذه التغريدة غضب جمهور ” إليسا ” عليه، منتقدين وصفها بـ ” الإجرام ” .
ومن جانبها، ردت ” إليسا ” على ” صفير ” قائلة: « الله يشفيك ” ، حيث طالب متابعيها باتخاذ إجراء قضائي حاسم ضده.
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