ملحن يصف إليسا بـ «السفاحة» لتأييدها الاحتجاجات اللبنانية

بيروت(صدى):

فتح الملحن اللبناني سمير صفير المعروف بتأييده لسلطات بلاده، النار على مواطنته الفنانة اللبنانية إليسا؛ بعد مشاركتها في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.

وشبه ” صفير ” الفنانة إليسا بـ « ‏روبسبيار » الثورة، وهو زعيم فرنسي اشتهر بأنه «سفاح»، إذ أمر بقتل 6 آلاف من الثوار، وأعدم لإنهاء إجرامه.

أثارت هذه التغريدة غضب جمهور ” إليسا ” عليه، منتقدين وصفها بـ ” الإجرام ” .

ومن جانبها، ردت ” إليسا ” على ” صفير ” قائلة: « الله يشفيك ” ، حيث طالب متابعيها باتخاذ إجراء قضائي حاسم ضده.