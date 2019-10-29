زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب الفلبين

مانيلا(صدى):

أعلنت السلطات الفلبينية أن زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب اليوم الثلاثاء في جنوب البلاد، ما تسبب باصابة سكان بجروح وتضرر ابنية في منطقة لا تزال تعاني من آثار زلزال سابق وقع قبل اسبوعين.

وفر المواطنون المذعورون الى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكي انها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت فيه المدارس والمكاتب تفتح ابوابها.

وكانت الهيئة الأمريكية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، كما انها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

والفلبين جزء من “حزام النار” في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا .