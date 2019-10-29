قصة مؤثرة لاستشهاد الملازم «اليامي» برفقة زميله بالحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

استشهد الملازم محمد بن ناصر بن فريح آل عبدان اليامي، أمس الاثنين، بالحد الجنوبي أثناء دفاعه عن الدين والوطن، وذلك في قصة مؤثرة بينه وبين زميله.

وأصر الشهيد ” اليامي ” على عدم ترك زميله الذي أصيب أثناء القتال، رغم صدور أمر له بالعودة، إلا أنه بقي حتى استشهد، كما استشهد زميله.

ومن الجدير بالذكر، أن الملازم محمد اليامي صاحب الـ25 عاماً من مركز الخالدية بمحافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران.