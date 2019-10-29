قصة مؤثرة لاستشهاد الملازم «اليامي» برفقة زميله بالحد الجنوبي
استشهد الملازم محمد بن ناصر بن فريح آل عبدان اليامي، أمس الاثنين، بالحد الجنوبي أثناء دفاعه عن الدين والوطن، وذلك في قصة مؤثرة بينه وبين زميله.
وأصر الشهيد ” اليامي ” على عدم ترك زميله الذي أصيب أثناء القتال، رغم صدور أمر له بالعودة، إلا أنه بقي حتى استشهد، كما استشهد زميله.
ومن الجدير بالذكر، أن الملازم محمد اليامي صاحب الـ25 عاماً من مركز الخالدية بمحافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران.
عبدالله ال سالم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء ويحسن عزاكم ياوعله ويام كافه.
هذا شرف عظيم ان يدافع عن الدين والوطن ضد عملاء الفرس المجوس قاتلهم الله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85781 ] نشر منذ 24 دقيقة
رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته ، واحسن عزاء اهاليهما وذويهما .. آمين ..
,, اللهم انصر جنودنا على اعدائهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم وكن لهم العون والسند ، ياعزيز ياجبار ،، آمين ،،