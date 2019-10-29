ميسي يعترف: رونالدو أفضل لاعب بكل المعايير

نواف السالم(صدى):

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أفضل لاعب رأته عيناه، قائلا إن “رونالدو البرازيلي كان ظاهرة فعلا” لذلك اختاره برشلونة.

وأضاف ميسي:”من بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي كان هو الأفضل.. إنه لاعب مثير للإعجاب بكل المعايير”.

وكان النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد السابق يملك تاريخا كبيرا على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث شارك في أكثر من 500 مباراة مع فرق مختلفة محرزا 352 هدفا، فيما توج بالدوري الإسباني والبرازيلي وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكؤوس المحلية في إسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرازيل.