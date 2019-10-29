أول مواطنة تحكم في نزاع تجاري بعد تأييد «الاستئناف»

نايف السالم(صدى):

أعلنت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عن تأييدها تعيين المحامية رباب أحمد المعبي محكما معتمدا في هيئة تحكيمية لفض نزاع تجاري بين شركتين بجدة، وجاء ذلك بعدما تداولت الهيئة الدعوى والحكم فيها بين أطراف النزاع عقب جلسات عدة.

وأوضحت المعبي أنها تعتز باختيارها في هيئة تحكيم قضائية معتبرة شرعا، كما اقترحت إنشاء مزيد من مراكز التحكيم للاستفادة من خبرات وقدرات المواطنات في مجال التحكيم والوساطة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية.

ولفتت إلى أنها انضمت إلى قائمة محكّمي المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية كأول سعودية، مبينة أن الاختيار سيدفعها إلى تكثيف الجهد لتطوير صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، والإسهام في نشر معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين، والالتزام بها، ودعم الشراكات الفاعلة لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية في مجال التحكيم.