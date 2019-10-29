بالصور.. نمور كلباء بالشارقة تحظى برعاية عالمية

محمد السعران(صدى):

في تطور لافت ونقلة نوعية، كشفت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم في إمارة الشارقة، عن توقيع عقود رعاية عالمية للفريق الأول في دوري الخليج العربي “نمور كلباء” عبر كل من شركة كالتكس العالمية للزيوت وشركة أبولو للإطارات، وشركة أيبكو للزيوت .

أعلن ذلك، مؤخرا، خلال مؤتمر صحفي عقده النادي بمشاركة نخبة من مسؤولي الشركة في مقدمتهم محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وبرهان الهاشمي المدير التنفيذي لشركة كالتكس وأيبكو للزيوت، وأحمد آل ثاني المدير العام للسركال جروب «الوكيل الحصري لإطارات أبولو»، إضافة إلى عدد من أعضاء إدارة النادي ولجنة التسويق والجهات ذات العلاقة بالقطاع الرياضي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، ألقى اليماحي كلمة رحب عبرها بالحضور نيابة عن أسرة نادي اتحاد كلباء في شركتي كالتكس وأبولو وكذلك شركة أيبكو للزيوت منوها بالمبادرة الكريمة المتمثلة في دعم فريق الكرة الكلباوي من عدة جهات حكومية وخاصة .

واشار إلى أن ذلك ليس بغريب على المؤسسات الوطنية التي لا تترد في دعم كافة أنواع الرياضة في الدولة، معبرا على أمنياته أن يكون الجميع على مستوى التحدي والطموح والتطلعات المستقبلية ،وتطرق اليماحي لتفاصيل الرعاية موضحا أنها سوف تستمر حتى نهاية الموسم الكروي بحيث تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالرعاية، حيث تم الاتفاق بوضع شعار الشركات المذكورة على قمصان الفريق الأول، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية حول الملعب الرئيسي ،وبين محمد اليماحي أن الرعاية لن تكون محصورة على الشركتين فقط؛ لكننا نسعى لجلب المزيد من الرعاة اتساقا مع مفهوم وثقافة الاحتراف وهي تتطلب وجود أكثر من مورد مالي، ليعزز الدعم الحكومي الممثل في مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لأندية الإمارة، إضافة إلى دعم مجلس الشارقة الرياضي من أجل تحقيق التطلعات المستقبلية ،وعن توقعاته بمردود الرعاية الجديدة أوضح نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم أنه يتوقع أن يكون لها مردود إيجابي في مسيرة الفريق هذا الموسم.

معبرا عن شكره وتقديره للجنة التسويق على الذي بذلت جهودا مقدرة لتوفير الدعم اللازم للنادي بصورة مثلى ،من جهته، تحدث برهان الهاشمي ممثل شركة كالتكس موضحا أن هذه الرعاية تأتي نسبة إلى لما يحظى به اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية من شعبية كبيرة مشيرا إلى أن كالتكس تدخل لأول مرة في رعاية أحد أندية الدولة.

بعد أن كانت الرعاية في السابق تقتصر على الدوري الأسترالي، وقال إن الشركة تتطلع عبر تسويق اسمها على قمصان الفريق الكلباوي للاستمرار في المجال الرياضي كما تحدث أحمد آل ثاني مبينا أن إطارات أبولو، ظلت على مدى الأعوام الماضية الراعي الرئيسي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إضافة لعدة مبادرات تقدمها مجموعة السركال في مختلف القطاعات الرياضية.