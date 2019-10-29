لتأخره 10 دقائق..تأجيل دعوى مواطن من ذوي الاحتياجات للمرة الثامنة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أجلت المحكمة النظر في دعوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ضد أمانة الطائف، وذلك لتأخره لمدة 10 دقائق عن الجلسة.

ويأتي ذلك التأجيل للمرة الثامنة، حيث رفع المواطن دعوى ضد الأمانة، بعد تغريمه مخالفات مرورية لركنه سيارته في المواقف المدفوعة بالمنطقة المركزية في الطائف.

وأكد المواطن أنه يعاني من غياب الخدمات الضرورية في الأماكن العامة، معتبرا أن شكواه تمثل كل شخص من ذوي الاحتياجات.