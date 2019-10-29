لتأخره 10 دقائق..تأجيل دعوى مواطن من ذوي الاحتياجات للمرة الثامنة
أجلت المحكمة النظر في دعوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ضد أمانة الطائف، وذلك لتأخره لمدة 10 دقائق عن الجلسة.
ويأتي ذلك التأجيل للمرة الثامنة، حيث رفع المواطن دعوى ضد الأمانة، بعد تغريمه مخالفات مرورية لركنه سيارته في المواقف المدفوعة بالمنطقة المركزية في الطائف.
وأكد المواطن أنه يعاني من غياب الخدمات الضرورية في الأماكن العامة، معتبرا أن شكواه تمثل كل شخص من ذوي الاحتياجات.
الحربي[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 21 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ذوي الهمم (( أصحاب الإحتياجات الخاصة )) وَ كبار السن
بالإضافة إلى الأطفال وأبناء شهداء الواجب الكرام وَ رِجَال الأمن البواسل
🇸🇦✍🏻 هَذِه الفئات الغالية من الشعب السّعودي ✍🏻 يَجِب معاملتها بكلّ
إحترام وَ رفق وَ إحسان وَ تغاضي عن أخطاءهم وَ الصفح قدر الإمكان 🇸🇦✍🏻
مَع وافر المحبة .