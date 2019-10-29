طبيب تجميل يتسبب في وفاة امرأة بإجراء عمليتين في آن واحد توفيرًا للمال
تسبب طبيب تجميل في وفاة امرأة بريطانية، بعد إجراء عمليتين لتكبير الثدي وشد البطن في آن واحد، حيث أقنعها أن ذلك خيار أفضل لتوفير المال.
وتوفيت المرأة وهي أم لـ 3 أطفال، نتيجة إصابتها بعدة جلطات، بعدما خضعت للعمليتين واستغرقت 3 ساعات.
وأفادت والدة المتوفاه أن ابنتها عانت من جلطات في رئتيها وقلبها، كما قالت إن أطباء العيادة لم يقدموا أي تفسير لما حدث لها عندما اتصلوا لتقديم تعازيهم.
fares[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 8 دقائق
اخطاء اطباء وطبية مالها حل
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85770 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..