طبيب تجميل يتسبب في وفاة امرأة بإجراء عمليتين في آن واحد توفيرًا للمال

لندن(صدى):

تسبب طبيب تجميل في وفاة امرأة بريطانية، بعد إجراء عمليتين لتكبير الثدي وشد البطن في آن واحد، حيث أقنعها أن ذلك خيار أفضل لتوفير المال.

وتوفيت المرأة وهي أم لـ 3 أطفال، نتيجة إصابتها بعدة جلطات، بعدما خضعت للعمليتين واستغرقت 3 ساعات.

وأفادت والدة المتوفاه أن ابنتها عانت من جلطات في رئتيها وقلبها، كما قالت إن أطباء العيادة لم يقدموا أي تفسير لما حدث لها عندما اتصلوا لتقديم تعازيهم.