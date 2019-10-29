اللحم والمعكرونة..آخر مطالب سجين قبيل إعدامه

واشنطن(صدى):

أقدم سجين أمريكي مدان بجريمة قتل، على طلب قائمة بأشهى المأكولات، كطلب أخير من إدارة السجن قبل إعدامه.

وتضمنت القائمة التي طلبها السجين: وجبة الروبيان، وشرائح اللحم، وطبق معكرونة وجبن وشريحة لحم مكعب، وأرز وصلصلة اللحوم، وشطيرة بالجبنة واللحم، ووجبتين تشيز برجر، وبطاطس مقلية، وحلوى ميلك شيك بالفراولة، وكعكة الطبقات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس ولاية جورجيا للعفو، للنظر في قضيته الثلاثاء، قبل تنفيذ إعدامه الأربعاء المقبل، عن طريق الحقنة القاتلة.

وتحدد بعض الولايات الأمريكية تكلفة الوجبة النهائية لنزلائها المدانين بجرائم قتل قبل إعدامهم، بينما تتيح بعضها بإعدادها داخل السجن.