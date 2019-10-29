بالفيديو..السند يوضح حكم العاب الخفة والسحر

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم عروض ألعاب الخفة والعروض السحرية.

وقال السند خلال برنامج يستفتونك، إن هذا النوع من العروض محرم إذا تمت فيه الاستعانة بالشياطين.

وأكد السند أن كل أدوات السخر التي يستعان فيها بالشياطين ويفعل بها ماهو متعارف على أنه سحر للأعين، فإنه محرم.

وأشار إلى أن السحر من الموبقات، ومن كبائر الذنوب، مستشهدا بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).