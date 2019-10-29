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    أكتوبر

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  3. طارق النوفل: من الصعب أن يُضرب الهلال مرتين وهذه عاداتهم

طارق النوفل: من الصعب أن يُضرب الهلال مرتين وهذه عاداتهم




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