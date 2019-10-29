عربات الأطفال خطر على أدمغتهم

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن عربات الأطفال تعرضهم لنسبة كبيرة من التلوث، تفوق ما يتعرض له الكبار.

وتوصلت الدراسة إلى أن الرضع يتعرضون لهواء ملوث وهم داخل العربة التي يدفعها الآباء لأنهم أقرب إلى الأرض، وبالتالي فهم معرضون أكثر لعوادم السيارات التي تلوث الهواء.

وأشارت إلى أن مستويات التلوث تكون أكبر في الهواء القريب من سطح الأرض وخاصة على مسافة أقل من المتر، مؤكدة أن الأطفال يتعرضون لما يصل إلى 60% من الهواء الملوث بالجسيمات الدقيقة مقارنة بالبالغين.

وقال الباحثون إنه نظرا لمدى ضعف الرضع بسبب أنسجتهم وأنظمة المناعة وعملية تطور الدماغ في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم، فإن تعرضهم لهذه المستويات الخطيرة من التلوث يثير القلق بشدة.

وأضاف الباحثون أن التلوث على جانب الطريق يحتوي على مستويات عالية من المعادن السامة التي يمكن أن تتسبب في إعاقة نمو الدماغ عند الرُضع.