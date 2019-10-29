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مقتل المتحدث باسم داعش أبو الحسن المهاجر بعد ساعات من تصفية البغدادي

مقتل المتحدث باسم داعش أبو الحسن المهاجر بعد ساعات من تصفية البغدادي
وكالات(صدى):

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش، أبو حسن المهاجر، في عملية قرب مدينة جرابلس شمال سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن المهاجر الذي كان يعتبر بأنه خليفة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، قُتل في عملية قرب مدينة جرابلس السورية أمس الأول، مؤكدًا أن العملية نفذتها قوات خاصة أمريكية.

ولم يدل المسؤول الأمريكي بتفاصيل حول العملية، في وقت لم يصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية أي بيان بخصوص ذلك.

ويعتبر أبو المهاجر، من أبرز مساعدي أبو بكر البغدادي، ويدعم ذلك مقتلهما في يوم واحد.

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