خبير أرصاد: حبات البرد المتساقطة غير طبيعية ونادرة

خالد الظفيري(صدى):

أكد خبير الأرصاد الكويتي عيسى رمضان، أن على حبات البرد الضخمة التي تساقطت على « الوفرة » بالكويت وعدد من مناطق المملكة اليومين الماضيين غير طبيعية.

وأوضح « رمضان » أن هذه الحبات أحجامها غير طبيعية ونادرة جدًا، وهي دلالة على تغيرات مناخ واضحة، قائلًا « تغيرات مناخ واضحة وعنف وخطورة للعواصف الرعدية في المنطقة » .

وأضاف « حسب ما وردني من مزارع الوفرة اليوم الاثنين مثل هذه الأحجام كانت نادرة جدًا جدًا ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا نشاهدها في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق » .