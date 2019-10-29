خبير أرصاد: حبات البرد المتساقطة غير طبيعية ونادرة
أكد خبير الأرصاد الكويتي عيسى رمضان، أن على حبات البرد الضخمة التي تساقطت على « الوفرة » بالكويت وعدد من مناطق المملكة اليومين الماضيين غير طبيعية.
وأوضح « رمضان » أن هذه الحبات أحجامها غير طبيعية ونادرة جدًا، وهي دلالة على تغيرات مناخ واضحة، قائلًا « تغيرات مناخ واضحة وعنف وخطورة للعواصف الرعدية في المنطقة » .
وأضاف « حسب ما وردني من مزارع الوفرة اليوم الاثنين مثل هذه الأحجام كانت نادرة جدًا جدًا ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا نشاهدها في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق » .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85758 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يرحمنا برحمته .. آمين ,,