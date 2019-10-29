ترامب ينشر صورة الكلب المشارك بعملية تصفية البغدادي

واشنطن(صدى):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع ” لن يتم رفع السرية عن الاسم ” ، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

ويذكر أن رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية، قد أعلن الاثنين، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم ” داعش ” أبو بكر البغدادي ” أنجز مهاما استثنائية” لكن علينا ” حماية ” هويته.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي إن الكلب ” أصيب بجروح طفيفة ” في العملية و ” يتعافى بشكل تام ” ، وفق ما نقلت ” فرانس برس ” .