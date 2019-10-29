« السعران » يشكر مقدمي واجب العزاء له في وفاة والدته

محمد السعران(صدى):

تقدّم الصحفي محمد السعران، بالشكر لكل من قدّم واجب العزاء والمواساة في وفاة والدته الجوهرة بنت صالح « رحمها الله » .

وقال محمد السعران : « أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بأسم والدي ونيابة عن كافة أشقائي وشقيقاتي، لكل من قدم واجب العزاء والدعاء بالحضور أو الإنابة أو الاتصال أو الرسائل في فقيدتنا الغالية والدتي الجوهرة بنت صالح رحمها الله رحمة واسعه وغفر لها وأسكنها جنات النعيم » .

وأضاف: « شاكرين للجميع وقفتهم الصادقة ومشاعرهم الأخوية سائلين المولى القدير أن يرحم ويغفر لجميع المسلمين والمسلمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون » .