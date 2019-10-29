ديربي الرياض .. مكافآت لاعبو النصر تصل إلى 50 ألف لكل لاعب

ماجد محمد(صدى):

وصلت مكافآت لاعبي نادي النصر، إلى 50 ألف ريال لكل لاعب، وذلك بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، في ديربي الرياض.

وكان النصر قد فاز على الهلال بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة إلا أنه لا يزال ينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.