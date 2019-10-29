دهس شاب وتناثر أشلاءه على دائري مكة

نايف السالم(صدى):

توفى شابًا دهسًا تحت عجلات شاحنة، إذ تناثرت أشلاءه في منظر مروع بعد أن دهسته الشاحنة أثناء وقوفه بجانب مركبته، مساء اليوم.

وبدأت الواقعة، عندما نزل قائد مركبة من نوع كامري من مركبته على الدائري الرابع دون الانتباه وأخذ الحيطة، ليتفاجأ بشاحنة من نوع تريلة ترتطم به، وتلحق أضرارًا بجانب مركبته.

وتسببت الشاحنة في سحب الشاب لعدة أمتار تحت عجلاتها؛ مما تسبب في تناثر أشلاء الشاب ووفاته على الفور، بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بالمركبتين، وسط حالة من الخوف والفزع والهلع بين مرتادي الطريق من آثار الدماء والأشلاء على الأسفلت.

وعلى الفور، باشرت دوريات المرور التحقيق في مسببات الحادث، فيما تولت « شرشورة » الأمانة حمل جثمان الشاب وتم إيداعه في ثلاجة الأموات بأحد المستشفيات، وتم إيقاف قائد الشاحنة المتسبب في الحادث.