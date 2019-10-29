تغريمها وإغلاق السناب .. الجزائية تحكم ضد مشهورة صوّرت زوجين دون إذن

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام، حكمًا قضائيًا بتغريم مشهورة في « سناب شات » يتابعها أكثر من 1.2 مليون شخص، بمبلغ 20 ألف ريال.

كما قررت المحكمة، إغلاق حسابها في الموقع لمدة 30 يوما، ومصادرة جوالها، وذلك إثر إدانتها بجريمة معلوماتية حيث صورت أحد الأشخاص وزوجته في مطعم دون موافقته، ونشرت الصور على حسابها.

وأكدت المحكمة وفقًا لـ «عكاظ»، أن ما فعلته الشهيرة يعد مساسا بالحياة الخاصة، ليتم الحكم في الحق العام، علما أن الحق الخاص لا يزال قائمًا.

وكان أحد الأشخاص قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة شمال الخبر، أفاد فيه أن المشهورة صورته خلال مرافقته زوجته في المطعم ونزولهما السلم الداخلي للمطعم، ونشرت مقطعين فيديو الأول مدته 6 ثوانٍ، والمقطع الثاني ظهر فيه المدعي وزوجته من الخلف.

واعترفت المدعى عليها أمام المحكمة بتصوير الشخص وزوجته خلال تواجدها في المطعم لتصوير إعلان داخله، لكنها بررت فعلتها بأن الموقف كان رومانسيا، وأنها لم تقصد الإساءة لهما.