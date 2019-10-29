حساب المواطن يوضح طريقة إرفاق عقد الإيجار

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن طريقة إرفاق المستندات ومن بينها عقد الإيجار بحسب حالة كل طلب.

وقال البرنامج إنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

وأكد حساب المواطن على أنه لا بد أن تكون المستندات بإحدى هذه الصيغ (jpg، jpeg ، png ، bmp، pdf)، وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

وأضاف: يجب عليك اختيار الحالة الاجتماعية أولًا عن طريق (تفاصيل الطلب، بيانات عامة) واختيار الحالة الاجتماعية “ مطلقة ” ثم إضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك الولاية أو إثبات احتضان ) من خلال إدارة المرفقات ثم تقديم الطلب من صفحة المراجعة.