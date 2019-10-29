شاهد.. ناسا تكشف عن صور نادرة ومرعبة للشمس

واشنطن(صدى):

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة ترصد الشمس المتوهجة على هيئة قرع الهالوين في مشهد مٌخيف.

وقالت ديلي ميل إنه خلقت المناطق النشطة والمشتعلة على سطح الشمس ابتسامة كئيبة وعيون مائلة.

والتقطت هذه الصورة المثيرة للإعجاب في عام 2014 في فترة الذروة الشمسية؛ مما يعني حدوث المزيد من بقع الشمس.

وعلقت ناسا على الصورة: حتى نجمنا يحتفل بموسم مرعب – في عام 2014، أنشأت المناطق النشطة على الشمس هذا الوجه، كما يظهر في ضوء الأشعة فوق البنفسجية التي التقطت بواسطة القمر الصناعي Solar Dynamics Observatory لدينا.

وتمزج الصورة بين مجموعتين من أطول الموجات فوق البنفسجية الشديدة عند 171 و 193 (مصبوغة باللون الذهبي والأصفر) لخلق صورة تشبه قرع عيد الهالوين بشكل خاص.