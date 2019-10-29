ماجد محمد(صدى):

يرى عبدالله الدعيع، حارس فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، إقامة مباريات الزعيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض «محيط الرعب» يعتبر كارثة، مشيرا إلى أن الزعيم لن يستعيد ذاكرة التهديف بغزارة إلا بتغيير هذا الملعب.

وقال عبدالله الدعيع: « ملعب الجامعة كارثة على الهلال، مش طبيعي اللي فيه، هذا فريق ثاني، يا الله سترك وعفوك انك تلطف من العام » .

وأضاف: «أي فريق لو من الدرجه الثانية يفوز عليك نفس الأخطاء وأتمنى تغييره بأسرع وقت » .

واختتم نحن المنتخب السعودي السابق: « إذا الهلال يبي ينجو من هذا الملعب، ويرجع لعهده بالأربعة وبالخمسة خارج هذا الملعب، وافهم يا فهيم؟ » .

وخسر الهلال أمام ضيفه النصر (2-1)، في ديربي الرياض، على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب)، في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.