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بالفيديو.. رئيس الإحصاء يرد على المتهمين بأن أرقام البطالة « مضروبة »

بالفيديو.. رئيس الإحصاء يرد على المتهمين بأن أرقام البطالة « مضروبة »
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن معدلات البطالة في تناقص مستمر، والمستهدف هو الوصول إلى 7% في 2030، مضيفًا أن اليوم وصلنا إلى 12.3%.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، أن بطالة الذكور بلغت 6% بينما المتوسط في دول العشرين 5.6%، وبطالة الإناث بلغت 31.1%، وهي التحدي الأكبر بالنسبة لنا.

وردًا على من يقولون إن أرقام الإحصاء عن البطالة « مضروبة » ، قال: إن الهيئة تقوم بإحصائياتها وفقًا للمعايير الدولية، ولابد من الالتزام بمنهجية متعارف عليها عالميًا في تحديد نسب البطالة، مضيفًا أن الباحث عن العمل ليس « عاطلًا » عن العمل، وهذه هي نقطة الخلاف.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 85752 ] نشر منذ 20 دقيقة

خير ان شاء الله ..

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