بالفيديو.. رئيس الإحصاء يرد على المتهمين بأن أرقام البطالة « مضروبة »
كشف الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن معدلات البطالة في تناقص مستمر، والمستهدف هو الوصول إلى 7% في 2030، مضيفًا أن اليوم وصلنا إلى 12.3%.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، أن بطالة الذكور بلغت 6% بينما المتوسط في دول العشرين 5.6%، وبطالة الإناث بلغت 31.1%، وهي التحدي الأكبر بالنسبة لنا.
وردًا على من يقولون إن أرقام الإحصاء عن البطالة « مضروبة » ، قال: إن الهيئة تقوم بإحصائياتها وفقًا للمعايير الدولية، ولابد من الالتزام بمنهجية متعارف عليها عالميًا في تحديد نسب البطالة، مضيفًا أن الباحث عن العمل ليس « عاطلًا » عن العمل، وهذه هي نقطة الخلاف.
معالي د. #فهد_التخيفي
– معدلات البطالة في تناقص مستمر، والمستهدف هو الوصول إلى 7% في 2030، اليوم وصلنا إلى 12.3%.
– بطالة الذكور 6% بينما المتوسط في دول العشرين 5.6%.
– بطالة الإناث 31.1%، وهي التحدي الأكبر بالنسبة لنا.#رئيس_الإحصاء_في_الصورة@altekhaifi pic.twitter.com/tJyvXz2wst
— في الصورة (@Fealsora) October 28, 2019
#فيديو
كيف يرد معالي د. #فهد_التخيفي على من يقولون للإحصاء: أرقامكم حول البطالة "مضروبة"؟!#رئيس_الإحصاء_في_الصورة@altekhaifi pic.twitter.com/nh6zco7Vxs
— في الصورة (@Fealsora) October 28, 2019
ضحك[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85752 ] نشر منذ 20 دقيقة
خير ان شاء الله ..