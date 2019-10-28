تعرّف على محافظ هيئة الاتصالات الجديد

نايف السالم(صدى):

صدر اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الممتازة.

والتميمي يعمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تدرج وظيفيًا في التخصص ذاته وعمل في مؤسسات حكومية منها مؤسسة « أرامكو » .

وتخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2003 في مجال الهندسة الكهربائية، وحصل على الدكتوراه في علوم الاتصالات والشبكات في جامعة بيتسبرغ عام 2014.

وقال التميمي، تعليقًا على تعيينه: « أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالشكر والتقدير والامتنان على الثقة الملكية بتعييني محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأسأل الله التوفيق » .

اقرأ أيضًا: