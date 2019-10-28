تركي آل الشيخ يعلن تكريم محمد عبده وعبادي الجوهر في حفلين تاريخيين

أميرة خالد(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، عن تكريم فنان العرب محمد عبده بحفل أسطوري غير مسبوق، بالإضافة إلى تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر، خلال فعاليات الموسم الأضخم ” موسم الرياض ” .

وقال تركي آل الشيخ ” تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق أن عمل لأي فنان، وسيكون في مسرح محمد عبده في البوليفارد آخر شهر ديسمبر.. تاريخ سيكتب في ذلك اليوم ترقبوا ” .

وأضاف: ” سيتم أيضاً تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات آخر شهر نوفمبر … في ليلة العود لوحده يحكي ” .