الحكم النهائي في شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

القاهرة(صدى):

قضت دائرة تعويضات محكمة جنوب القاهرة، بإثبات ملكية شقة سكنية في منطقة جاردن سيتي بقصر النيل في مصر، إلى الفنان المصري عمرو دياب، والتي يُقال أنه اشتراها لتكون بيت الزوجية له ولدينا الشربيني.

وأكدت المحكمة أن الشقة تعود لـ « عمرو دياب » ، إذ دفع مقابلها 10 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل 619 ألف دولار أمريكي، لتؤكد أحقية الشقة لمالكها وإثبات صحة تعاقده للشقة التي اشتراها منذ عام ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن.

وتبلغ مساحة الشقة 243 مترًا، وتتكون من غرفتين وصالة، والتي اشتراها في 21 أكتوبر 2018، من عبد الجليل عبدالرحمن والذي تقاعس عن إثبات صحة البيع ولم يتم تسجيل العقد بشكل رسمي حتى الآن، وهو ما أتاح للبائع محاولة التلاعب والنصب على دياب إذ رفض تسليمها له.