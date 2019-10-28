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قتل والده .. شاب عربي يفارق الحياة أمام القاضي خلال محاكمته

قتل والده .. شاب عربي يفارق الحياة أمام القاضي خلال محاكمته
القاهرة(صدى):

شهدت قاعة إحدى المحاكم المصرية وفاة شاب مصري أمام القاضي خلال محاكمته؛ في قضية قتله والده، الذي رفض إعطاءه 300 جنيه لشراء المخدرات.

وكان الشاب 37 عامًا قتل والده صاحب الـ 61 عامًا بعد طعنه في رقبته؛ ، بعد أن رفض والده إعطاءه 300 جنيه، لشراء مواد مخدرة فقرر أن ينتقم منه.

وأثناء ذهاب المتهم أمس الأول لحضور جلسة تجديد الحبس أمام قاضي المعارضات في محكمة الجنح، سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة ليلحق بوالده، وقررت النيابة العامة حفظ القضية بعد وفاه المتهم.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85758 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 6104 ] نشر منذ 6 ساعات

عقاب رب العالمين

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