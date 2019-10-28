إعدام رجلًا قطع رأس رضيعة تحت تأثير الخمر

مينسك(صدى):

أصدرت محكمة في بيلاروسيا، حكمًا بالإعدام بحق متهم قطع رأس رضيعة، إضافة إلى سجن والدتها 25 عامًا والتي كانت تتواجد لحظة الجريمة ولم تنقذ رضيعتها.

ومن المقرر أن يتم إعدام المتهم برصاصة توجه إلى جمجمته من الخلف وهو جاثٍ على ركبتيه وعيناه مغمضتان، حسب موقع ميرور.

وكان المتهم، وهو صديق للعائلة، يتناول الخمر رفقة الأم طيلة ساعات في غياب الزوج الذي كان في عمله، فبلغا حالة سكر شديدة جعلت الرجل يضرب الصغيرة بعنف؛حيث عثر على الفتاة وبها 46 إصابة في جسدها الصغير، قبل أن يقوم المتهم بقطع رأسها باستعمال سكين المطبخ، كل ذلك أمام أعين الأم التي لم تقم بالتدخل.

وعندما وصل الاب للمنزل وجد جثة طفلته دون رأس غارقة في بركة من الدماء، وقد ذكرت الصحافة المحلية وقتها أن سائق سيارة الإسعاف أغمي عليه بمجرد رؤية ذلك.