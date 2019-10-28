رئيس الإحصاء: زيادة عمر المواطن وصلت لـ77 عامًا.. و61% من المساكن مملوكة لسعوديين (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور فهد التخيفي، أن المملكة تستهدف زيادة عمر المواطن إلى سن 80 عاما في 2030 بمنظومة الرعاية الصحية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، إلى أن اليوم وصلنا بالمواطن إلى سن 77 في وقتنا الحالي، وفقًا لدراساتنا والبيانات الرسمية المتاحة.

وأشار إلى أن طاقتنا الاستيعابية لضيوف الرحمن بلغت 18 مليون معتمر سنويًا، وهدفنا وصولها إلى 30 مليون معتمر.

وتابع أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت 20% في 2016، والمستهدف 35% في 2030، واليوم وصلنا إلى 28% من هذا الهدف.

كما أكد أن 61.7% من المساكن في السعودية مملوكة لأسر سعودية، ونسبة المساكن المسلح ارتفعت من 51% إلى 53.31، مضيفًا أن عدد المساكن الجديدة المشغولة بسعوديين في الفترة من 2018 إلى 2019 هو 90 ألف مسكن.