رئيس الإحصاء: زيادة عمر المواطن وصلت لـ77 عامًا.. و61% من المساكن مملوكة لسعوديين (فيديو)
كشف الدكتور فهد التخيفي، أن المملكة تستهدف زيادة عمر المواطن إلى سن 80 عاما في 2030 بمنظومة الرعاية الصحية.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، إلى أن اليوم وصلنا بالمواطن إلى سن 77 في وقتنا الحالي، وفقًا لدراساتنا والبيانات الرسمية المتاحة.
وأشار إلى أن طاقتنا الاستيعابية لضيوف الرحمن بلغت 18 مليون معتمر سنويًا، وهدفنا وصولها إلى 30 مليون معتمر.
وتابع أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت 20% في 2016، والمستهدف 35% في 2030، واليوم وصلنا إلى 28% من هذا الهدف.
كما أكد أن 61.7% من المساكن في السعودية مملوكة لأسر سعودية، ونسبة المساكن المسلح ارتفعت من 51% إلى 53.31، مضيفًا أن عدد المساكن الجديدة المشغولة بسعوديين في الفترة من 2018 إلى 2019 هو 90 ألف مسكن.
معالي د. #فهد_التخيفي
السعودية تستهدف زيادة عمر المواطن إلى سن 80 عاما في 2030 بمنظومة الرعاية الصحية، واليوم وصلنا بالمواطن إلى سن 77، وهذا الرقم يعلن لأول مرة..#رئيس_الإحصاء_في_الصورة@altekhaifi pic.twitter.com/7BBTMqA2s1
— في الصورة (@Fealsora) October 28, 2019
معالي د. #فهد_التخيفي
61.7% من المساكن في #السعودية مملوكة لأسر سعودية، ونسبة المساكن "المسلح" ارتفعت من 51% إلى 53.31..#رئيس_الإحصاء_في_الصورة@altekhaifi pic.twitter.com/VOg3CYjfQY
— في الصورة (@Fealsora) October 28, 2019
محب وطني[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 49 دقيقة
اتنم واحصائياتكم المفبركه البطاله منتشره باعلى معدلاتها
وكمان حاسدين المواطن حتى على حياته ودكم يموت اول مايتقاعد
حسبنا الله ونعم الوكيل