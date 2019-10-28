« البنزين المغشوش » المتهم الرئيسي في تعطل المركبات بجازان

تركي السالم(صدى):

تلقت الجهات الأمنية والرقابية في محافظة الداير بجازان، بلاغات عديدة من المواطنين، بسبب تعطل مركباتهم أمام إحدى المحطات بالمحافظة.

وترجح المصادر الأولية، أن يكون السبب وراء تعطل المركبات، يعود إلى تعبئة بنزين مغشوش؛ مما تسبَّب في حدوث أعطال للمركبات، وأدى إلى تكدسها في الشوارع.

وسيتم فرض عقوبات وغرامات قاسية على المحطة، وتعويض المتضررين، في حال أثبتت التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والرقابية تورط المحطة في بيع البنزين المغشوش للمواطنين.