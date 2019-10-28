بعد تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات .. أول تصريح من محمد التميمي
قدم محمد بن سعود التميمي، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
وقال التميمي : أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالشكر والتقدير والامتنان على الثقة الملكية بتعييني محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأسأل الله التوفيق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85758 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يوفقك وييسر لك دروب النجاح .. آمين ,,