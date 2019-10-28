قلبينية متوفاة دماغيًا تنقذ حياة 7 مرضى بتبرعها بأعضائها (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور محمد الغنيم مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، كيف أنقذت أعضاء سيدة فلبينية متوفاة دماغيا حياة 7 مرضى بأمراض خطيرة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن المريضة جاءت إلى طوارئ مستشفى بمحافظة الخبر حيث اشتبه الأطباء في وجود حالة وفاة دماغية، وبعد تأكيد الأمر تم الجلوس مع العائلة وتوضيح لهم الحالة، كما فتحوا معهم موضوع التبرع بالأعضاء.

وأشار إلى أنه بعد أخذ الموافقة من الأهل على التبرع بالأعضاء، تم تحديد المرضى الذين يحتاجون لزراعة أعضاء، ثم يتم استئصال الأعضاء وفتح حوالي 4 أو 5 غرف عمليات لزراعة الأعضاء في نفس الوقت.

وأضاف تمت زراعة القلب والرئيتين وفصّي الكبد لمريضين والبنكرياس والكلية للمرضى.