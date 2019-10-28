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موسم الرياض يطلق مسابقة لأصحاب الأصوات «الشينة»

موسم الرياض يطلق مسابقة لأصحاب الأصوات «الشينة»
حمود العنزي(صدى):

أعلن موسم الرياض، عن مسابقة لأصحاب الأصوات السيئة، حيث سيحصل أسوأ 5 أصوات على سماعات Airpods.

وأوضح أن شروط المسابقة، هي: شارك بنفسك، لازم تكون من سكان أو زوار مدينة الرياض، بنختار سعيد الحظ خلال 24 ساعة من نشر المسابقة.

وأضاف: إذا فزت، رد علينا خلال أول 24 ساعة من تواصلنا معك، شرفنا خلال 48 ساعة من الموعد اللي بنحدده معك عشان تستلم هديتك، نبي نشوفك وقت تسليم الجائزة، ما تقدر تستبدل الجائزة بشيء ثاني.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85732 ] نشر منذ 10 دقائق

الله من السفاه والضيعه والصيعه ..

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