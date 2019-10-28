بعد خروجه من الملعب غاضبًا.. لاعبو آرسنال يدعمون تشاكا

نواف السالم(صدى):

يبدو أن لاعبو الأرسنال يدعمون زميلهم غرانيت تشاكا، ضد الجمهور، بعد خروجه من الملعب غاضبًا، عقب تعادل آرسنال 2/2 مع كريستال بالاس، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وكانمدرب أرسنال أخرج اللاعب في الدقيقة 61، وسط صيحات الجماهير ضده بعد أن رفع يديه حول أذنيه قبل أن يوجه لهم ألفاظًا نابية، ويمزق قميصه قبل مغادرته الملعب فورًا.

وقالت صحيفة صن إن عددًا من لاعبي آرسنال ذهبوا لزيارة تشاكا في منزله عقب نهاية المباراة، إذ ذكرت تقارير صحفية أخرى أن اللاعب غادر الملعب فورًا متوجهًا إلى منزله بعد تبديله.

وأضافت الصحيفة، أن لاعب الوسط الأوروغواياني لوكاس تورييرا بدا غاضبًا من هتافات الجمهور المعادية لتشاكا، ليقوم زميله هكتور بيليرين بتهدئته.

وفي هذا الصدد قال إيمري: سنتحدث معه، في لحظة كان متوترًا للغاية، ردة فعله كانت خاطئة، الآن علينا أن نتحلى بالهدوء والحديث معه بين جدران النادي بشأن ردة فعله.

وأضاف: نحن هنا بسبب المشجعين، نلعب من أجلهم ونحتاج لاحترامهم، سواء هتفوا لنا أو انتقدونا، الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن شارة القائد، لكننا نعمل مع كل لاعب لمساعدته على التعامل مع الضغوط.

وتابع : يمكننا اللعب بقلوبنا وأحيانًا نشعر بالغضب في اللحظات الصعبة، لكن يتوجب أن نتحلى بالذكاء، تعرضت لمواقف مشابهة في السابق، لكن في هذه الأمسية كان التواصل بين المشجعين والفريق مميزًا، كانت هناك حادثة واحدة فردية لكنهم شجعونا ونحتاج لاحترامهم.