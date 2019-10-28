المودل إلين سليمان: أنا سعودية وما ألبسه ليس فاضحًا

علي القحطاني(صدى):

شددت المودل إلين سليمان، على جنسيتها السعودية، ردًا على المشككين فيها ويقولون إنها يمنية.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: «أول شيء بحترم الجنسية اليمنية لأنها أصل العرب، ثانيًا أنا ما ألوم الناس لإن بيطلع المشهور ويحبونه الناس ما يقول عن جنسيته الحقيقية ويدعمونه، وفي الآخر يكتشفوا إنه جنسية أخرى وكذب عليهم».

وأكدت أن جمالها ليس سبب عملها في قناة «إم بي سي»، مضيفة: « عندما أقدم برنامجاً يتكلم ويناقش المشكلات الاجتماعية، وأبحث عن حلول لها فأنا أملك الثقافة التي تؤهلني لهذا الأمر».

وتابعت لمنتقدي ملابسها: «لن ألبس كما يريد الناس، ما ألبسه ليس فاضحاً».