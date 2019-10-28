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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته

بالصور.. الهلال يعاود تدريباته
ماجد محمد(صدى):

أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس تدريبات استرجاعية، في حين أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب الفنية.

وفرض ” رازفان ” عدد من الجمل التكتيكية عبر مناورة على جزء من الملعب، حيث واصل الثلاثي ” محمد كنو – عمر خربين وأمير كردي ” برامجهم التأهيلية.

وأجرى ” غوميز ” جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بعد شعوره بالآم في الركبة أثناء لقاء الأمس.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 4 دقائق

يقولون ان الشوط الثانى شوط مدربين وهذا لا ينطبق على رزفان لانه فى الشوط الثانى يدمر الفريق

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