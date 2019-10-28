إطلاق النار على متظاهرين في البقاع اللبناني

بيروت(صدى):

شهدت تظاهرات بلدة غزة في البقاع اللبناني ، اليوم الإثنين، إطلاق نار من قبل مجهولون دون إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الأعيرة النارية أصابت خيمة المعتصمين على الطريق العام في البلدة، كما أصابت خزان المياه الذي يغذي البلدة، ما أحدث حالة من الذعر لدى المتظاهرين وسكان المنطقة.

وأضافت الوكالة أن مطلقي النار فرّوا بسيارة باتجاه بلدة لوسي المجاورة، ومنها إلى جهة مجهولة.

وتستمر المظاهرات الشعبية في لبنان منذُ يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، كردة فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم.