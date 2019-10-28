ثمن باهظ للعادات الغذائية السيئة

صيتة العماش(صدى):

يكون المريض في كثير من الأحيان بديناً قد تجاوز الستين من العمر وتكون القصة سلسلة من الاشتدادات والهوادات وتستمر الاشتدادات عدة أيام إلى أكثر من أسبوع وتستمر الهوادات أشهر إلى سنوات أحياناً .

الألم المتوضح في الربع السفلي الأيسر للبطن هو الشكوى الوصفية للمريض وهو يشتد أثناء التغوط أو عندما يتعرض المريض للارتجاج كما هو الحال أثناء ركوب المركبات ، و من الشائع نسبياً تغوط براز لين مع بعض المخاط بشكل دوري أثناء الهجمات .

هذا ملخص لأعراض ما يسمى بالتهاب الرتوج الكولونية Diverticulitis والذي في كثير من الأحيان يلقى باللوم على ما يسمى بالكولون العصبي غافلين هذا المرض .

الرتوج الكولونية Colonic Divertculosis هي عبارة عن فتوق في مخاطية الكولون عند أماكن دخول الأوعية الدموية إلى الكولون ، تنجم عن ارتفاع الضغط المستمر داخل الكولون نتيجة الإمساك المزمن ونتيجة خلو الأكل من الألياف الطبيعية ، وهذا يجعل المرض نادراً في الأوساط التي تعتمد الأكل الغني بالألياف كشعوب آسيا وأفريقيا .

هذه الحالة الكولونية لها مشاكل عديدة فأولها حدوث نزف من الرتج الكولوني وهي حالة تستدعي الجراحة الإسعافية .

المشكلة الثانية المحتملة هي حدوث التهاب حاد في الرتج وهذا يستدعي دخول المستشفى للعلاج بالمضادات الحيوية والراحة التامة مع احتمال تطور الحالة لخراج حول الكولون .

المشكلة الثالثة التي من الممكن أن تنجم عن تكرر حدوث التهاب الرتوج الكولونية هو حدوث التضيق والإنسداد في الكولون وبالطبع هذا يستدعي الجراحة لإستئصال المنطقة المتضيقة .

هذا المرض الكولوني يمكن أن ينغص على المريض طوال حياته ومن الممكن الوقاية من حدوثه بإتباع نظام غذائي سليم والمتمثل بجعل طبق السلطة على طاولة الطعام طبقاً أساسياً لا يمكن الإستغناء عنه واعتماد خبز البر الغني بالألياف بديلاً عن الخبز الأبيض والإكثار من الفاكهة الطبيعية والسوائل .