إحالة فنان كويتي إلى المحاكمة

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا بإحالة الفنان خالد الملا للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء.

ويأتي ذلك على خلفية أغنية له في أحد البرامج التلفزيونية تتحدث كلماتها عن مزور الشهادات والقاضي الفاسد.

وكانت الحلقة أثارت جدلا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف البرنامج الذي عرضها، كما تمت إحالة الفنان الملا وبعض المسؤولين في القناة للمحاكمة.

وصرح الفنان خالد الملا في وقت سابق أنه يستحيل أن يسيء إلى القضاء، معبّرًا عن دهشته مما يثار حول إساءته له عبر أغنية الشهادات المزوّرة.

وقال إنه يقصد أصحاب الشهادات المزوّرة بشكل عام، لأنهم يضرون البلد، وألمح إلى أن الأغنية لا تستهدف المزورين فحسب، بل تحمل انتقادات لكل من يعمل على تشويه اللهجة الكويتية بمفردات دخيلة عليها.