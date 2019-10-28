حقوق الحدث عند القبض عليه.. والتحقيق لا يكون داخل النيابة

فهد القزيز(صدى):

يُعرَّف الحدث بأنه من لم يكمل 18 عامًا ولو ظروف خاصة، كما أن له حقوق وواجبات نظامية عند القبض عليه والتحقيق والمحاكمة.

فالحدث هو كل ذكر او أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره، ويوقف في دور الملاحظة الاجتماعية التي تتبع وزارة الشوون الاجتماعية، أما حقوقه فجاءت كالتالي وفقًا للنظام:

المادة الخامسة من نظام الأحداث:

يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.

أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

المادة السادسة:

في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

المادة السابعة:

لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

المادة الحادية عشرة:

لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له، ويكون التحقيق داخل الدار.

وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.