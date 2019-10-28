الأسماء المُرشحة لخلافة أبو بكر البغدادي

وكالات(صدى):

بعد مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي ، في عملية أمريكية الأحد، بدأت تساؤلات حول هوية من سيخلفه على رأس التنظيم المتطرف.

ويقول خبراء إنه قد تؤدي عملية اختيار خلف للبغدادي إلى فتح المجال أمام انشقاقات في صفوف التنظيم.

ويبرز اسم مرشحين للحلول مكان البغدادي، وهما أبو عثمان التونسي، وأبو صالح الجزراوي، الملقب بالحاج عبدالله، وفق ما يقول الخبير العراقي المتخصص بتنظيم داعش، هشام الهاشمي، لوكالة فرانس برس.

ويرأس أبو عثمان، التونسي الجنسية، مجلس شورى تنظيم داعش، وهو مجلس استشاري في التنظيم مسؤول عن سنّ التشريعات فيه، وفق الهاشمي، أما أبو صالح الجزراوي فهو سعودي الجنسية، ويرأس ما يُعرف بالهيئة التنفيذية في التنظيم.

لكن الخبير يؤكد أن الخيارين مثيران للجدل، كون الرجلان ليسا من التابعية العراقية أو السورية اللتين يشكّل المتحدرون منهما الغالبية من المنضمين للتنظيم، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انشقاقات “.

واعتبر أيضًا الأكاديمي والخبير في شؤون المتشددين، أيمن جواد التميمي، أن الحاج عبدالله يعدّ مرشحًا محتملًا لخلافة البغدادي.

ويوضح التميمي أن اسم الحاج عبدالله: يرد في وثائق مسربة لتنظيم داعش على أنه نائب للبغدادي، وهو لا يزال على قيد الحياة وفق ما نعلم.

ويضيف: إلى جانب ورود اسمه في بعض وثائق التنظيم، لا نعرف الكثير عن الحاج عبدالله باستثناء أنه كان أمير الهيئة التنفيذية للتنظيم، وهي جهاز الإدارة العام في تنظيم داعش.

وتركزت التكهنات أيضًا حول اسم القيادي البارز في تنظيم داعش، عبدالله قرداش، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي كان مسجونًا إلى جانب البغدادي في معسكر ” بوكا “ الذي أدارته الولايات المتحدة في العراق.

وكان بيان قد نُسب إلى وكالة ” أعماق “ التابعة للتنظيم المتشدد قبل أشهر، لكن لم يتم تبنيه بشكل رسمي، قد أشار إلى أن قرداش اختير ليحلّ محلّ البغدادي، حتى قبل مقتل الأخير.

غير أن الخبيرين تميمي والهاشمي أكدا أن البيان المذكور مزيف.

وقال الهاشمي نقلًا عن مصادر استخباراتية عراقية، إن قرداش متوفٍ منذ عام 2017، مضيفًا أن ابنة قرداش هي حاليًا محتجزة لدى الاستخبارات العراقية.

وأشار إلى أنها وأقاربها أكدوا أنه توفي في عام 2017، بدون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وأوضح الهاشمي أن قرداش، وهو تركماني من منطقة تلعفر في العراق، لا يملك مقومات تسمح له بتزعم التنظيم، فهو لا ينتمي لقبيلة قريش التي يشترط أن يكون زعيم التنظيم متحدّرًا منها، بحسب الخبير، بمعنى أنه لا ينتمي إلى نسب الرسول محمد.

واعتبر نايت روزنبالت، وهو خبير في التنظيمات الإرهابية، أنه: مع رحيل البغدادي ستجد تنظيمات تابعة لداعش فرصة لتبديل ولائها أو على الأقل عدم مبايعة خلف البغدادي.

ورأى أن هذا التضعضع المحتمل قد يعطي في المقابل دفعًا لتنظيمات متشددة أخرى مثل هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف بجبهة النصرة سابقًا، وهي الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، بالإضافة إلى تنظيم حراس الدين المرتبط بالقاعدة أيضًا.

ويحاول كلا التنظيمين استئصال تنظيم داعش من سوريا.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن، ماكس أبرامس، أنه ليس من المحتمل أن يؤثر فراغ القيادة في التنظيم على أعماله اليومية.

وقال:لا يهم من سيخلف البغدادي الذي لم يظهر علنًا إلا نادرًا منذ سيطرة التنظيم على أراضٍ واسعة في سوريا والعراق عام 2014“.

وأضاف: صناعة القرار وتنظيم العمليات والتجنيد في أوساط تنظيم داعش، تخضع لنظام لامركزي وأكثر لامركزية حتى من تنظيم القاعدة.

وأوضح: التساؤل بشأن خلافة بن لادن عندما قتل كان أكثر أهمية، لأن بن لادن لعب دورًا أكبر في القاعدة من الدور الذي لعبه البغدادي في داعش.