شاهد.. فرح الهادي ونهى نبيل في موقف مُحرج بسبب«أكل العيش»

خالد الظفيري(صدى):

وقعت فرح الهادي ونهى نبيل في موقف محرج أثناء تواجدهما في حدث معرض العطور المقام في الكويت.

وأمطرت السماء في الكويت بغزارة وهو مادفع الثنائي لتلافي الموقف قبل أن تتلف إطلالتيهما وتصفيفتي شعرهما، بتصرف تلقائي غريب، حيث وضعت كلاً منهما حقيبة من الورق المقوى أعلى رأسها لكي تحافظ على شعرها من البلل.

وتعامل الثنائي مع الموقف بشكل كوميدي طريف بدلاً من أن تغضبا أو تغادرا الحدث.

ومازحت نهى نبيل متابعيها بقولها إنها مضطرة للظهور بهذا الشكل من أجل أكل العيش.