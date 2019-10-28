بالنظام واللائحة.. جستنيه: الاتحاد سيكسب احتجاجه ضد أبها

ماجد محمد(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، لائحة اتحاد الكرة الخاصة بقوانين تسجيل اللاعبين المحترفين غير السعوديين من المواليد.

وذلك بعد احتجاج نادي الاتحاد ضد نادي أبها، على مشاركة أحمد مصطفى، لاعب أبها، في مباراة الفريقين خلال الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتج الاتحاد بسبب قيد اللاعب كـ مواليد، في حين تداول نشطاء صورة للاعب بقميص منتخب مصر للشباب، ما يعد مخالة للائحة.

وقال جستنيه: « بالنظام ولا غير النظام سوف يكسب نادي الاحتجاج، هذا هو المأمول عند من يدعمون النظام دون اي اعتبار لأي مؤثرات خارجية».

وتضمن اللائحة التي نشرها جستنيه، الآتي:

تسجيل اللاعبين المحترفين غير السعوديين من المواليد

يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تسجيل اللاعبين المحترفين غير السعوديين من مواليد المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ما يلي:

أ‌- تقديم ما يثبت بأن اللاعب من مواليد المملكة العربية السعودية.

ب‌- تقديم صورة من جواز السفر غير السعودي ساري المفعول.

ت‌- تقديم صورة من الإقامة النظامية (هوية مقيم) للاعب، ويستثنى من هذا الشرط اللاعبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ث‌- ألا يكون قد شارك مع منتخب بلاده الذي يحمل جنسيته أو أي منتخب آخر.