أياكس يفتح الباب أمام انتقال مدربه تين هاغ إلى بايرن ميونخ

نواف السالم(صدى):

أعلن مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي ، في تصريحات إعلامية ، أن الباب مفتوح أمام رحيل مدرب الفريق إريك تين هاغ إلى بايرن ميونخ الألماني، مستقبلًا ، قائلًا: ” يجب أن تكون واقعيًا على الدوام، فكم مرة تتاح لك فرصة التواجد في هذه الأندية الكبيرة؟ نحن جميعًا نشاهد ذلك “.

وأضاف ” أنا سعيد بوجود اهتمام من بايرن ميونخ، فهناك أندية كثيرة تُبدي اهتمامها، وهذا عائد لعمله المميز، وهي إشارة جيدة “.

وكان تولى تين هاغ تدريب الفريق الرديف في بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015، وأعرب مؤخرًا عن استعداده للعودة من جديد، حال تلقيه اتصالًا من بايرن ميونخ.

وانتقل تين هاغ، البالغ من العمر 49 عامًا، لتدريب أياكس ديسمبر 2017، ويرتبط بعقد حتى صيف العام 2020.وقاده إلى لقب الثنائية المحلية وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة.