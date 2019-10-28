محمد عبده يثير جدلا : الملحن صادق الشاعر هو «بن مساعد»

أميرة خالد(صدى):

أثار الفنان محمد عبده جدلا قبل أيام بتصريحاته حول أن الملحن صادق الشاعر هو نفسه الشاعر الأمير عبدالرجمن بن مساعد.

ونفى ” بن مساعد ” الأمر بقوله عبر ” تويتر ” : تصريحات الفنان محمد عبده، والتي أشار فيها إلى أن الملحن السعودي صادق الشاعر هو أحد الأمراء كما أنه زميل، هي اعتقاد منه لايؤكد الأمر، متابعا:«كل ما في الأمر، أن صادق الشاعر لا يحب ولا يرغب في الظهور ويفضل البقاء في الظل».

وشخصية الملحن صادق الشاعر مازالت لغزًا محيرًا لدى الجمهور، منذ سنوات طويلة؛ حيث ربط كثيرون بينه وبين الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد.

وأغنية «مساء الخير» من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، لكن محمد عبده في المقطع السابق ذكر أن الملحن والكاتب هما شخص واحد، وهو ما نفاه الأمير بن مساعد لاحقًا، واصفًا تصريحات محمد عبده بأنها «زلة لسان».