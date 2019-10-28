جامعة جازان تعلن النتائج النهائية للتوظيف على برنامج التشغيل الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بجامعة جازان، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للتوظيف على برنامج التشغيل الطبي المباشر للمستشفى الجامعي .

وأكدت الإدارة العامة أنه على جميع المرشحين المدونة أسماؤهم بالقائمة مراجعة الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بمقرها بالمدينة الجامعية شمال البرج الإداري وتقديم المستندات الأصلية للمطابقة في موعد أقصاه 3 /3 /1441 الموافق 31 /10 /2019 م ، ليتم استكمال اللازم .

لمعرفة المرشحين نهائياً على وظائف التشغيل الطبي المباشر في المستشفى الجامعي أضغط هنا .