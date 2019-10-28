استشاري توضح فوائد حمض الفوليك للجنين وجرعة وموعد تناوله للحامل

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتور بداية العنزي، استشاري أمراض النساء والتوليد، أهمية حمض الفوليك للشعر والوقاية من بعض السرطانات، وكذلك أهميته للنساء الحوامل.

وأفادت خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، أن حمض الفوليك نوع من أنواع فيتامين بي، وهو يعتبر من المكملات الغذائية التي تغذي الشعر وتساعد على الوقاية من سرطان الثدي والبنكرياس.

وتابعت: أما المرأة الحامل، فتكمن فائدة حمض الفوليك في الفترة التي تسبق الحمل وأول ۱۰ أسابيع من الحمل، مضيفة أن فوائده تكون في أول 3 شهور من الحمل فقط.

وأشارت إلى أن حمض الفوليك من الأدوية الرخيصة جدا ومتوفرة في الصيدليات، ويساعد في تكوين الجهاز العصبي لدى الجنين.

ولفتت إلى أن هناك مصادر طبيعية يمكن أخذ منها حمض الفوليك، كالخضروات..